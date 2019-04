Promo Pemilu 2019 - Beli Tiket Nonton di TIX ID Diskon 50 Persen, Begini Cara & Syaratnya!

TRIBUN-TIMUR.COM - Memeriahkan Pemilihan Umum 2019, platform pemesanan tiket bioskop online TIX.ID memberikan promo menarik.

Promo spesial pemilu yang diberikan oleh TIX.ID adalah diskon hingga 50 persen untuk semua film yang sedang tayang di bioskop XXI.

Perlu diketahui, promo ini hanya berlaku satu hari yakni pada hari Rabu, 17 April 2019 mendatang dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Promo diskon 50 persen dari TIX ID ini hanya berlaku pada pembelian tiket pertama, untuk tiket kedua atau lebih berlaku harga normal. Ayo tunggu apa lagi, kuota promo ini terbatas jangan sampai kehabisan. Baca: Daftar Promo Pemilu 2019, Diskon hingga Gratis Makanan atau Minuman yang Nyoblos Baca: Situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id error? Tenang, Inilah 3 Cara Lain Cek DPT Anda di Pemilu 2019



Cara Mendapatkan Promo:



1. Buka aplikasi TIX ID, pilih film yang ingin Anda tonton lalu pilih lokasi dan jam tayang yang Anda inginkan.



2. Pilih tempat duduk favorit Anda.



3. DISKON akan muncul pada halaman Ringkasan Order.



4. Jika tidak ada keterangan DISKON pada halaman Ringkasan Order, berarti kuota promo sudah habis dan waktu promo telah selesai.



5. Periksa kembali detail pesanan yang ada di halaman Ringkasan Order sebelum melanjutkan pembayaran. 1. Buka aplikasi TIX ID, pilih film yang ingin Anda tonton lalu pilih lokasi dan jam tayang yang Anda inginkan.2. Pilih tempat duduk favorit Anda.3. DISKON akan muncul pada halaman Ringkasan Order.4. Jika tidak ada keterangan DISKON pada halaman Ringkasan Order, berarti kuota promo sudah habis dan waktu promo telah selesai.5. Periksa kembali detail pesanan yang ada di halaman Ringkasan Order sebelum melanjutkan pembayaran.

Promo TIX.ID (promo.tix.id)

Syarat dan Ketentuan:

1. Promo berlaku hari Rabu, tanggal 17 April 2019.

2. Promo dimulai pada pukul 10.00 WIB setiap harinya.

3. Berlaku untuk seluruh judul film yang ada di aplikasi TIX ID, termasuk jika ada jadwal film Presale.

4. Promo tidak dapat digabungkan dengan promo untuk film The Curse of The Weeping Woman.

5. Promo diskon hanya untuk 1 (satu) tiket pertama. Jika membeli lebih dari 1 (satu) tiket, maka tiket kedua dan berikutnya dikenakan harga normal (lihat tabel simulasi promo di bawah).