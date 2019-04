Hasil Moto2 2019 Americas di Amerika: Dimas Ekky Pratama ke-22, Thomas Luthi Juara

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah hasil balapan Moto2 2019 Americas di Amerika dan kabar Dimas Ekky Pratama.

Cek hasil balapan Moto2 2019 Americas di Amerika yang berlangsung, Senin (15/4/2019), dini hari waktu Indonesia.

Pembalap tim Dynavolt Intact GP, Thomas Luthi, berhasil menjadi pemenang balapan Moto2 Americas 2019, Senin (15/4) WIB.

Pada balapan yang digelar di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS) tersebut, Thomas Luthi keluar sebagai juara setelah mengungguli rekan setimnya, Marcel Schrotter.

Schrotter pun akhirnya meraih posisi runner-up karena kalah cepat 2,532 detik dari Luthi.

Adapun, posisi ketiga diisi pembalap Beta Tools Speed Up, Jorge Navarro, yang mampu finis 3,836 detik di belakang Luthi.

Jalannya Balapan Moto2 Americas 2019

Balapan digelar dengan jumlah 18 lap dan sejak start sudah terjadi drama pada Moto2 Americas 2019.

Saat melalui tikungan 1 pada lap 1, Xavi Vierge dan Joe Roberts terlibat insiden yang membuat keduanya tak bisa melanjutkan balapan.

Drama pun berlanjut setelah pemuncak klasemen sementara yaitu Lorenzo Baldassari juga terjatuh pada lap pertama.