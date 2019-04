Bandingkan! Status Pelaku Mutilasi di Facebook dengan Postingan Terakhir Guru Budi Hartanto di IG

Bandingkan! Status Pelaku Mutilasi di Facebook dengan Postingan Terakhir Guru Budi Hartanto di Instagram (IG)

TRIBUN-TIMUR.COM - Fakta terbaru pembunuhan dan mutilasi guru honorer Budi Hartanto terungkap kembali.

Fakta terbaru mutilasi ini semakin menguatkan motif asmara di balik pembunuhan dan mutilasi guru honorer Budi Hartanto.

Tak cuma itu, fakta terbaru ini juga mengungkap adanya tindak kriminal lain yang diduga dilakukan tersangka pembunuh dan pemutilasi guru honorer Budi Hartanto.

Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Salah seorang tersangka, Aris Sugiarto berulangkali mencurahkan isi hatinya melalui unggahan akun facebook-nya.

Beberapa unggahan statusnya, misalnya pada 27 Oktober 2019 menulis, "Pengecut itu selalu memanfaatkan temannya untuk membantu. One by one itu baru gentlemen. Dasar kau pengecut.....:

Status lainnya yang sempat diunggah seperti tulisan "Loro...atiku loro. Seng ta tresno ora rumomgso".

Aris tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dalam unggahan tersebut.

Unggahan Status Aris di akun Facebooks "Dokter Cinta". (foto: istimewa)

Sementara itu korban Budi Hartanto juga bercerita tentang cinta dalam 3 postingan terakhirnya di Instagram (IG).