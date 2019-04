UMI Gelar Try Out SBMPTN

Suasana Try Out SBMPTN dan seminar Anshare (Meet The Expert) dengan tema "Face your passion in Campus" yang terlaksana di Aula Al Jibra, UMI Makassar, Minggu (14/4/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI) mengadakan Nasional Try Out SBMPTN 2019 atas kerjasama dengan And Corporation.

Try Out ini dilaksanakan di Auditorium Aljibra UMI, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Minggu (14/4/2019).

Wakil Rektor I UMI, Dr Hanafi Ashad MT mengatakan Try Out ini merupakan simulasi SBMPTN sekaligus seminar Anshare (Meet The Expert) dengan tema "Face your passion in Campus".

"Melalui try out dan seminar ini, anak-anak kita ini sudah berpacu, mulai membaca era millenial saat ini. Jadi kami harap ada bekal yang disimpan setelah agenda ini," harap Dr Hanafi Ashad MT.

Sementara itu, WR III UMI, Prof Dr Laode Husen SH MH menambahkan revolusi 4.0 saat ini memang masih terus ditingkatkan disejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun suasta.

Tetapi, Jepang sudah memikirkan revolusi 5.0 society.

Oleh karena itu, kompetensi saat ini diharapkan tidak melulu rasio saja, tapi harus dibekali nurani.

"Nah, sehingga mahasiswa kita saat ini harus dapat mengembangkan kompetensi di dunia akademik dan dunia kemahasiswaan, tutur Prof Dr Laode Husen.

Hadir sebagai pembicara WR 3 UMI, Prof Dr Laode Husen SH MH, WR Bidang Kemahasiswa dan Alumni Unhas, Prof Dr drg A Arsunan Arsin M Kes.

Kemudian Iin Fadhilah Utami S Ked selaku The Mist Inspiring Mawapres nasional 2017, Achmad Nursyamsir S Ked selaku CEO And Corp, Adi Saifullah Putra SH, Founder PT Mall Sampah Indonesia Gold Medal/Internasional Young Investors Award (IYAI) 2016.

Adapun WR III Unhas, Prof Arsunan Arsin memaparkan Mahasiswa atau calon mahasiswa saat ini harus memiliki soft skill.

"Bukan hanya hard skill, karena ini yang akan menjadikan inovasi untuk masa depan. Berpikirlah sesuatu yang tidak banyak dipikirkan untuk beradaptasi dengan era 4.0 saat ini," terangnya.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @wahyususanto_21