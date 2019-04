TRIBUNWIKI: Kamera DSLR Terkecil di Dunia Canon EOS 250D Resmi Hadir, Ini Spesifikasinya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Canon resmi meluncurkan produk kamera DSLR terbaru yang akan dipasarkan pada April 2019 ini.

Berbeda dengan kamera DSLR pada umumnya, Canon dengan tipe EOS 250D ini memiliki ukuran mungil dibanding yang lainnya.

Kamera ini diklaim sebagai kamera DSLR terkecil dan teringan didunia.

Tipe kamera ini merupakan penerus dari EOS 200D yang diluncurkan pada tahun 2017.

Dilansir dari kompas.com, EOS 250D yang juga dikenal sebagai "Rebel SL3" atau "EOS 200DII" di beberapa wilayah pemasaran ini sekaligus merupakan kamera DSLR terkecil yang pernah dibuat oleh Canon. Bobotnya hanya 450 gram.

Untuk harga, Canon rencananya akan mulai menjual EOS 250D pada April mendatang dengan banderol 600 dollar AS (Rp 8,5 juta) untuk versi body only dan 750 dollar AS (Rp 10,6 juta) untuk versi kit dengan lensa EF-S 18-55 f/4-5.6 IS STM.

Berikut spesifikasinya lengkapnya dilansir dari canon.com:

24.1 megapixel, High-resolution photos Optical viewfinder, See things are they really are 4K movies, For the ultimate clarity Dual Pixel CMOS AF, Superb AF when using Live View Movable screen, Shoot selfies and be creative with angles Guided UI, Learn about your camera as you shoot Wi-Fi & Bluetooth®**, Wireless link to smart devices Creative Assist, Try new looks and enhance your images

Didalam box terdapat:

Digital Camera EOS 250D body Eyecup EF Camera Cover R-F-3 Wide Strap EW-400D-N Battery Charger LC-E17E Battery Pack LP-E17 Power Cable User Manual Kit

Sumber berita: https://tekno.kompas.com/read/2019/04/14/08410097/canon-perkenalkan-eos-250d-kamera-dslr-terkecil