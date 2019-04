Peringati HUT BUMN, Pasar Murah Pupuk Non Subsidi Hadir di Luwu Utara

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengunjungi Pasar Murah Pupuk Non Subsidi di Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Luwu Utara Sabtu (13/4/2019).

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Badan Usaha Milik Negara (BUMD) ikut digelar di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan dalam rangka HUT BUMN dikemas dalam bentuk pasar murah pupuk non subsidi di Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Luwu Utara, Sabtu (13/4/2019).

Produsen pupuk, Feri Herdiman, mengatakan, kegiatan ini merupakan antusiasme dalam rangka memperingati HUT BUMN.

"Kami berkerja sama dengan pemerintah daerah menggelar pasar murah pupuk non subsidi ini," kata Feri Herdiman.

Pada kegiatan itu, pupuk non subsidi jenis urea dijual dengan harga Rp 1.000 per kilogram dari harga normal Rp 5.000 per kilogram.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengunjungi Pasar Murah Pupuk Non Subsidi di Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Luwu Utara Sabtu (13/4/2019). (HANDOVER)

Begitupun dengan pupuk jenis NPK, dijual dengan harga Rp 1.500 per kilogram dari harga normal Rp 6.500 per kilogram.

"Kita siapkan 10 ribu kupon. Setiap penerima mendapat satu sak urea dan dua sak NPK," katanya.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini.

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bahwa masalah petani mendapat perhatian yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pupuk ini hasil tani lebih baik dan nilainya dinikmati," katanya.

Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp

