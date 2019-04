Begini Tips Make Up Natural Ala Mahasiswi Universitas Hasanuddin, Intip Yuk

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gengs, make up merupakan salah satu hal wajib dilakoni sebagian cewek-cewek agar selalu tampil fresh, cantik serta penuh percaya diri.

Make up itu mempercantik wajah menggunakan alat-alat kosmetik seperti Brushmake up, Foundation, Blush on, lipstik, Eyeshadow, Bedak dan banyak lagi.

Jenis make up juga banyak gengs, ada yang natural adapula yang glamour. Tergantung selera masing-masing.

Seperti yang diakui Mahasiswi Universitas Hasanuddin (Unhas), Fauziah Effendy.

Perempuan 19 tahun ini paling menyukai make up natural.

"Lebih suka natural gitu ke acara-acara, simpel aja sih menurutku," katanya pada tribun-timur, Minggu (14/4/2019).

Banyak perempuan menyukai make up natural karena tidak bakal membuat wajah kita jadi menor, melainkan merias wajah tipis-tipis dengan warna soft.

"Kalau make up glamour atau yang tebal kesannya terlalu berlebihan dan terlihat tua, kalau natural kan lebih alami kelihatannya," tuturnya.

Sementara salah Make Up Artist (MUA) Makassar Endah MB memberikan empat tips make up natural.

MUA lokal bernama Hamdah ini menyampaikan tips saat dikonfirmasi Tribun Timur, Minggu (14/4/2019) sore.