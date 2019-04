TRIBUNWIKI: Jadi Pemain Biola di Let Me Hear Your Song, Ini Profil Kpop Idol Jiyeon T-Ara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Tak bisa dipungkri Drama Korea memang selalu menarik perhatian beberapa masyarakat terutama di Asia.

Melansir dari Grid.id dari Soompi Stasiun KBS2 mengumumkan drama terbaru mereka.

Baru-baru ini mereka telah mengkonfirmasi aktor dan aktris yang akan berperan dalam drama berjudul Let Me Hear Your Song.

Drama tersebut merupakan adaptasi dari novel laris berjudul I'll Put You To Sleep.

Member girlband Gugudan, Kim Sejeong, Yeon Woo Jin, Song Jae Rim, Dan Jiyeon T-Ara dikonfirmasi akan bintangi drama tersebut.

Ini akan menjadi drama komedi romantis namun mengandung unsur misteri.

Drama Let Me Hear Your Song akan berkisah tentang sekelompok musisi orkestra aneh.

Jang Yoon Yang diperankan oleh Yeon Woo Jin merupakan seorang pianis paruh waktu misterius.

Jang Yoon bergabung dengan orkestra namun ternyata ia tuli nada.

Hong Yi Young diperankan oleh Kim Se Jung akan menjadi ahli simpanse.