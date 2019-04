TRIBUNWIKI: Rilis Hari Ini, Jadi Trending Topic Google, Simak Lirik dan Video Klip Boy With Luv BTS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Grup boyband asal Korea Selatan BTS resmi merilis lagu terbarunya yang berjudul Boy With Luv.

Pada Jumat (12/4/2019) pukul 16.00 WIB, Big Hit merilis video musik Boy With Luv BTS di saluran YouTube mereka.

Lagu Boy With Luv, BTS akan berkolaborasi dengan Halsey, penyanyi Amerika.

BTS seperti memberikan kejutan bagi penggemarnya yang disapa Army ini.

SIMAK VIDEO KLIPNYA DI SINI

Dilansir dari Tribunnews, lagu ini menceritakan tentang hal sederhana soal ketertarikan dan jatuh cinta.

Selain Boy With Luv, Big Hit Entertainment juga telah merilis video musik solo track RM BTS, Intro: Persona.

Berikut sajian lirik lagu Boy With Luv BTS yang dikutip dari Tribunnews:

Boy With Luv - BTS

Modeun ge gunggeumhae How’s your day

Oh, tell me (oh yah oy yah, oh yah oh yah)

Mwoga neol haengbokhage haneunji

Oh, text me (oh yah oy yah, oh yah oh yah)