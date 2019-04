KPU Luwu Timur Bagi Surat Panggilan Memilih Paling Lambat H-3 Pemilu 2019

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur baru mendistribuskan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (C6) tiga hari sebelum Pemilu 2019.

Seperti itu disampaikan Komisioner Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Luwu Timur, Mulyana Mulkin kepada TribunLutim.com, Kamis (11/4/2019) petang.

"Yang jelas H-3 paling lambat sudah dibagi C6nya ke pemilih," kata Mulyanah.

Sejauh ini kata Mulyanah, form C6 masih proses penulisan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Masih proses penulisan C6 jadi kemungkinan lusa dibagi ke pemilih," imbuhnya.

Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam dikonfirmasi TribunLutim.com mengatakan belum menerima surat panggilan.

"Belum adapi surat panggilan," kata Suami Ani Nurbani.

Diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur sudah mendistribusikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (C6), Minggu (7/4/2019).

"Sudah didistribusi C6 kemarin di tiap PPK. Sekarang lagi disortir untuk by name by adress," kata Mulyana.

Hanya saja, jumlah form yang didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).