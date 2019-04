Jajaran Batalyon C Pelopor Brimob Polda Sulsel Peringati Isra Miraj

Jajaran Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, di Bone, Kamis (11/4/2019).

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Jajaran Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, Kamis (11/4/2019) siang.

Kegiatan di Masjid Babul Ikhlas, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, Kabupaten Bone.

Peringatan Isra Mikraj bertajuk “Dengan tertanamnya nilai-nilai ibadah sholat, kita tingkatkan prestasi dan innovasi dalam pengabdian terbaik menuju Polri yang promoter, siap mengamankan pemilu 2019 guna keberlangsungan pembangunan nasional,".

“Atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana karena di sela kesibukan untuk melaksanakan serpas dalam rangka pengamanan pemilu 2019 kita masih bisa melaksanakan Kegiatan ini," kata

Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan dalam rilisnya, Kamis (11/4/2019) malam.

"Kita sebagai umat muslim tentunya harus tau apa makna dan tujuan dari isra mi’raj itu sendiri,”tambahnya.

Kompol Nur Ichsan menambahkan, bahwasanya perlunya ditanamkan nilai ibadah sholat pada diri kita masing-masing, sehingga membentuk akhlak dan perilaku yang terpuji dan siap memberikan pengabdian terbaik menuju Polri yang promoter.

Hadir Ustad Dr Arifin Sahaka, M Ag sebagai pembawa hikmah.

“Melalui Peringatan Isra Mikraj ini mudah mudahan Allah Subahana Wataala seniantiasa memanjangkan umur kita untuk menghadapi bulan Suci Ramadhan, Aamin,”Harapnya.

Hadir Wadanyon C Pelopor AKP A Muh Syafei S Sos, para pasi Jajaran Yon C Pelopor, Para Danki dan Wadanki Jajaran Yon C Pelopor, Para Danton Jajaran Yon C Pelopor, Para anggota jajaran Yon C Pelopor, dan Ketua beserta Anggota Bhayangkari Jajaran Ranting Yon C Pelopor.

Diketahui, Batalyon C Pelopor bermarkas di Kota Watampone, ibu kota kabupaten Bone mem-back up enam wilayah kabupaten.

Yakni, Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba, dan Selayar.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad

