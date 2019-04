Hammer MaRI Tawarkan Diskon Hingga 50%, Kemeja Dibanderol Rp 87.500

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Brand pakaian dengan logo berbentuk Palu, Hammer terus memproduksi baju, kemeja, blouse, kaos, jacket maupun celana yang diperuntukkan bagi remaja hingga orang dewasa.

Tampil fashionable tidak mesti mengeluarkan budget yang besar, sebab Hammer hadir dengan diskon up to 50 persrn all item.

Berada di area ground floor Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, booth Hammer terpajang dan menampilkan beberapa produk diskonnya.

Deretan baju kaos cowok ataupun cewek, kemeja, blouse cewek, celana hingga jacket dengan berbagai pilihan warna dan model terlihat.

Salah satu produk diskonnya yakni celana yang dibanderol normal Rp 400 ribu sisa Rp 200 ribu setelah diskon.

Selain itu kemeja dari harga Rp 175 ribu jadi Rp 87.500.

Kepala toko Hammer MaRI, Eni mengatakan, pada April ini Hammer kebanjiran diskon untuk beberapa produk fashion.

Bahkan jacket dibanderol Rp 199 ribu dan baju cewek dari harga Rp 90 ribu menjadi Rp 45 ribu.

"Semua harga yang berlaku rerata setengah dari harga awal sebelum diskon dan berlangsung hingga tanggal 18 April 2019," kata Eni yang ditemui Jumat (12/4/2019).(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

