TRIBUNWIKI: Pakai Cara Unik Rayakan Ulang Tahun EXO, Ini Profil Suho EXO

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Boyband EXO baru-baru ini merayakan ulang tahunya ke-7.

Salah satu membernya Suho EXO merayakannya dengan hal unik.

Dilansir dari Kompas.com Suho merayakan ulang tahun ke-7 dengan menulis surat kartu pos.

"Halo. Ini Suho EXO, Kim Jun Myun. Ini pertama kalinya aku menulis kartu seperti ini. Saya ingin memberi hadiah kepada EXO-L dengan hadiah kecil untuk ulang tahun ke-7 sejak debut kami, jadi saya memutuskan untuk menulis kartu ini," tulis Suho.

Dia menulis tentang berbagai emosi dan pikiran yang dia alami saat bepergian keliling dunia untuk pekerjaan dan perjalanan pribadi.

Suho menulis kartu itu pada sebuah kartu pos bergambar salah satu lukisan karya Vincent Van Gogh.

"Saat ini saya sedang melakukan pemotretan dan bepergian di Paris, Prancis. Saya telah bepergian ke berbagai negara sejak Januari lalu untuk pekerjaan dan saya telah melihat dan merasakan banyak hal. Saya khususnya merasa sekali lagi bahwa ada banyak EXO-L di seluruh dunia," tulisnya.

Suho juga menghias surat itu dengan tanggal debut EXO, gambar kepala kelinci khasnya, dan menuliskan banyak cinta serta terima kasih kepada EXO-L di seluruh dunia.

"Saya sangat bangga, berterima kasih, dan khawatir pada saat yang sama. Saya bisa bahagia di panggung dan di luar panggung berkat kasih sayanh semua orang. EXO-L telah memberi kami lebih banyak cinta daripada yang bisa kami berikan," tulis Suho.

"Kalian telah bekerja sangat keras selama tujuh tahun terakhir dan saya juga menantikan masa depan kita bersama. Saya sangat berterima kasih, dan mari kita terus bertemu untuk waktu yang lama. Aku cinta kamu. We are One," tambahnya.