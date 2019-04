Skor, Live Streaming Ajax Amsterdam vs Juventus Ada di Vidio Premier TSB 2 Sedang Berlangsung

TRIBUN-TIMUR.COM - Skor, Live Streaming Ajax Amsterdam vs Juventus ada di Vidio Premier TSB 2 mulai jam 2:00 WIB, Kamis (11/4/2019), dari Amsterdam ArenA, Amsterdam, Belanda.

Sedang berlangsung, siaranLive Streaming Ajax Amsterdam vs Juventus melalui channel Vidio Premier TSB 2

Pantau Skor Ajax Amsterdam vs Juventus via Live Score

Berada dalam posisi yang tidak diunggulkan, Ajax Amsterdam punya cara tersendiri untuk menunjukkan sikap 'bodo amat'.

Duel Ajax Amsterdam vs Juventus menjadi salah satu pertandingan menarik yang akan tersaji dalam babak perempat final Liga Champions.

Kandidat juara Liga Champions, Juventus ditantang Ajax Amsterdam, tim kejutan yang menjungkalkan juara bertahan Real Madrid pada fase sebelumnya.

Meskipun dapat menyingkirkan Real Madrid dengan agregat meyakinkan (1-2, 4-1), Ajax tetap tidak lebih diunggulkan ketimbang Juventus untuk lolos ke babak perempat final.

Tak mau terpengaruh karena kembali dipandang sebelah mata, Ajax Amsterdam mengeluarkan respons mereka dengan sebuah video pra-laga lewat akun media sosial mereka.

Dalam video yang berisi cuplikan lagu "Blah Blah Blah" dari musisi Belanda, Armin van Buuren, Ajax mengirim pesan bahwa mereka masa bodoh dengan pendapat orang-orang luar.

All we ever hear from you is blah blah blah (Apa yang kami dengar dari Anda adalah blah blah blah)