Ramadhan Sale, Toyota Tawarkan DP Mobil Mulai Rp 15 Jutaan

Tenaga pemasaran berpose didekat mobil Toyota All New Calya yang dipamerkan di Kalla Toyota SALE Part 2 yang berlangsung di Mall Ratu Indah, Makassar, Minggu (26/11).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR - Menjelang Ramadan, Kalla Toyota memberikan kemudahan memiliki mobil Toyota idaman lewat promo Ramadhan Sale.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin, Rabu (10/4/2019) menuturkan lewat penawaran ini, konsumen bisa menikmati promo uang muka atau down payment (DP) dan angsuran ringan untuk pembelian April.

Kalla Toyota menghadirkan line up unggulan New Calya, New Agya, dan New Avanza.

Hadir dengan fitur terbaru, ketiga tipe unggulan Toyota ini bisa dibawa pulang dengan DP mulai Rp 15 jutaan dan angsuran mulai Rp 3 jutaan.

Kalla Toyota juga memberikan penawaran subsidi trade in jutaan rupiah juga Welcome Pack resmi Kalla Toyota untuk setiap pembelian unit Toyota baru.

“Ramadhan Sale kami rancang untuk memudahkan pelanggan yang ingin berhari raya dengan mobil Toyota baru. Ditambah voucher belanja untuk kebutuhan lebaran dan promo servis untuk kebutuhan mudik.” tuturnya.

Voucher belanja senilai Rp 2 juta diberikan untuk pembelian New Calya dan New Agya, sementara voucher belanja senilai Rp 5 juta untuk pembelian New Avanza.

Kalla Toyota juga memberikan kemudahan dengan free jasa servis sampai 50.000/km, free cek hingga 25 komponen mesin, rangka, dan elektrikal mobil.(*)