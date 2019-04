Penyebab Penyanyi Mus Mulyadi Meninggal, Kenali Penyakit Diabetes, Gejala, Pencegahan, Pengobatan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia keroncong Tanah Air.

Penyanyi Mus Mulyadi meninggal dunia pada Kamis (11/4/2019) pukul 9.08 WIB.

Sebelumnya pemilik julukan si "Buaya Keroncong" itu sempat dirawat di rumah sakit.

Mus Mulyadi sempat dirawat karena sakit gula atau penyakit diabetes yang dideritanya.

“Betul, meninggal di jam 9.08 tadi pagi. Dari dirawat di rumah sakit Pondok Indah, tadi habis sarapan, terus meninggal,” kata Erick Haryadi, anak Mus Mulyadi dihubungi awak media, Kamis (11/4/2019).

Sebelum meninggal, Mus Mulyadi sempat menyampaikan jika kondisi tubuhnya membaik.

“Bilangnya sudah enakan padahal tadinya. Gulanya juga sudah turun, habis makan beliau bilang makanannya enak, he he he. Sudah habis itu hilang, ke rumahnya, ke rumah Bapa di Surga,” kata Erick.

Jenazah Mus kini dibawa ke Rumah Duka Dharmais.

Rencananya Mus Mulyadi akan dimakamkan setelah salah satu anaknya tiba di tanah air.