Lowongan Kerja BUMN PT Pegadaian Butuh Karyawan, Dicari Lulusan S1 Semua Jurusan, Terakhir 20 April

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar gembira buat Kamu para pencari kerja, khususnya yang ingin berkarir di perusahaan BUMN.

Berikut ini informasi Lowongan Kerja BUMN Terbaru.

Saat ini, PT Pegadaian (Persero) membuka Lowongan Pekerjaan untuk Lulusan S1 dan S2 Semua Jurusan.

PT Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa.

PT Pegadaian (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kembali membuka kesempatan bagi anak bangsa untuk berkarya bersama dalam Management Development Program atau MDP.

Program ini merupakan angkatan ketiga yang akan memperkuat strategi transformasi PT Pegadaian menjadi The Most Valuable Financial Company.

Melalui rekrutmen ini, PT Pegadaian akan menjaring kaum muda yang memiliki minat dan motivasi tinggi, enerjik, inovatif, kreatif, profesional, dan bisa menjadi pemimpin serta agen perubahan Indonesia di masa depan.

Berikut informasi Lowongan Kerja PT Pegadaian dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari laman resmi PT Pegadaian:

Persyaratan adalah:

1. Warga Negara Indonesia;