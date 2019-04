Habis Nyoblos, Nginap di Hotel Naungan Phinisi Hospitality Indonesia Diskon 17 Persen

Marcom dari seluruh unit hotel di bawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) menggelar jumpa pers terkait program bertajuk 'Nyobloski' di Maroa 1 Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis siang, (11/4/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Jaringan perusahaan perhotelan di Sulsel, Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) turut merangsang wajib pilih untuk datang ke TPS, mencoblos.

CEO PHI, Anggiat Sinaga dalam siaran peranya, Kamis (11/4/2019) mengapresiasi melalui program bertajuk 'Nyobloski'.

"Ini sebuah program yang memberikan diskon khusus pemilu pada (17/4/2019) nanti," kata Anggiat Sinaga.

Program ini merupakan bentuk dukungan pihaknya terhadap kesuksesan pemilu di Indonesia.

“PHI selalu berupaya mendukung program pemerintah, salah satunya berpartisipasi dalam gerakan anti golput yang dikemas semenarik mungkin agar masyarakat bisa menerima dan sadar betapa berartinya suara mereka untuk indonesia lebih baik 5 tahun ke depan," katanya.

Promo yang akan diberikan oleh unit yang berada di bawah naungan PHI meliputi diskon harga kamar dan food and beverage (F&B) untuk hotel, serta diskon tenant untuk mal.

Secara serentak, diskon kamar hotel yang ditawarkan sebesar 17 persen dan diskon untuk produk F&B sebesar 25 persen yang berlaku khusus pada (17/4/2019).

Untuk Mall, diskon pemilu berlaku di beberapa tenant kerja sama dengan diskon bervariasi.

Marcom Manager Hotel The Rinra, Azis Munawir mengatakan, selama April pihaknya menawarkan harga kamar senilai Rp 838 ribu per kamar dan khusus (17/4/2019), tamu mendapatkan diskon khusus sebesar 17 persen dari harga tersebut.

“Jadi harganya sisa Rp 695.540 per kamar per malam," kata Azis di sela jumpa pers di Maroa 1 Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis siang, (11/4/2019).

