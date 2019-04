TRIBUNWIKI: Kareena Kapoor Ikut Beri Dukungan kepada Kasus Audrey #JusticeForAudrey, Siapa Dia?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kasus bulian dan pengaiayaan yang menimpa Audrey bocah 14 tahun siswi SMP, mengundang banyak simpati dari berbagai kalangan.

Salah satunya yang terpanggil memberikan dukungan adalah artis Bollywood terkenal Kareena Kapoor.

Begitu viral dengan tagar #JusticeForAudrey, Kareena Kapoor turut memberikan komentar atas kasus tersebut.

Dilansir tribuntimur.com, dari Tribunjateng, Fanspage Kareena Kapoor yang mengomentari Kasus Audrey tersebut mendapat banyak komentar.

Fanspage Kareena Kapoor bahkan turut merasa sedih dengan pemberitaan terkait kasus pengeroyokan Audrey siswi SMP oleh 12 siswi SMA di Pontianak.

Tak hanya itu, fanspage terbesar milik Kareena Kapoor juga merasa muak dengan pemberitaan terkait kasus siswi SMP yang dikeroyok 12 pelajar SMA itu.

Potret Stephanie Poetri Anak Titi Dj yang Mirip Kareena Kapoor, Beda Banget dengan 10 Tahun Lalu (tribun style/kolase)

Nyatanya fanspage artis Bollywood, Kareena Kapoor tampak berempati dengan kasus yang viral di sosial media ini.

Melalui akun Instagram pribadinya, fans page Kareena Kapoor tampak sedih dan menuliskan dukungannya untuk Audrey.

"We are all here with you Audrey

So sad and sickening to hear about this news. Child abuse is no joke. Let's send all our prayers towards Audrey and her family