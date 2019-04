Operasi Pasar Bawang Hari ke Dua di Surabaya Berhasil Turunkan Harga 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sukses melaksanakan operasi pasar bawang merah dan Bawang Putih sehari sebelumnya di Pasar Pabean dan Pasar Kaputren, Kementerian Pertanian (Kementan) pun kembali menggelar kegiatan serupa di Pasar Mangga Dua, Surabaya, Selasa malam (9/4). Alhasil, dengan adanya operasi pasar hari kedua ini menyebabkan harga bawang merah mengalami penurunan hingga Rp 24 ribu per kg

"Malam ini kita melakukan operasi pasar bawang merah dan bawang putih bekerja sama dengan swasta. Bawang putih saat ini per kg menyentuh harga Rp 45 ribu per kilogram. Di Pasar Mangga Dua ini kami melakukan operasi pasar bawang putih dengan harga Rp 18 ribu sebanyak 16 ton, sementara bawang merah Rp 23 ribu per kikogram sebanyak 7 ton," demikian dikemukakan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura, Kementan. Yasid Taufik.

Di pasar saat ini, kata Yasid, bawang putih mencapai Rp 40 ribu sementara bawang merah Rp 31 ribu. Di hari kedua operasi pasar, harga bawang merah turun hingga Rp 24 ribu per kg, sehingga ini merupakan keberhasilan pemerintah dan membuktikan sebetulnya bawang merah saat ini mencukupi.

"Kita memobilisasi pelaku usaha yang peduli terhadap kepentingan petani dan konsumen untuk menstabilkan harga. Termasuk bawang putih yang tadinya Rp 40 ribu per kilogran lalu kita operasi pasar seharga Rp 18 ribu per kilogram," jelas Yasid.

Terlaksananya operasi pasar ini, lanjut Yasid, tren harga bawang mengalami penurunan dalam waktu singkat. Operasi pasar ini akan terus dilakukan ke depan baik itu Jakarta atau Surabaya hingga harga kembali stabil.

"Banyak pelaku usaha yang mau peduli untuk kepentingan konsumen maupun petani. Terlaksananya operasi pasar ini menunjukan sumbangsih bagi masyarakat konsumen maupun petani bahwa pemerintah menjamin pasokan dan harga stabil," ucapnya.

Yasid menyebutkan, harga bawang merah di tingkat petani berkisar Rp 19 sampai 21 ribu per kg, dikarenakan keterlambatan panen dan masalah transportasi menyebabkan kenaikan harga.

"Kesuksesan operasi pasar tidak terlepas dari partisipasi pihak swasta untuk mau menjual kembali dengan harga yang menguntungkan konsumen," paparnya.

Menyinggung soal pasokan jelang puasa, Yasid menegaskan bahwa semuanya aman, Ketersediaan bawang merah menjelang hari raya sudah kondusif.

"Pola tanam di petani juga sudah diatur sedemikian rupa untuk menghadapi kebutuhan jelang puasa dan lebaran. Jadi dipastikan stok aman," bebernya.