Member United Indonesia Wajo Optimis MU Amankan 3 Poin dari Barcelona

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Leg pertama perempat final Liga Champions Eropa antara Manchester United melawan Barcelona akan berlangsung di Old Trafford, Kamis (11/4/2019) dini hari.

Menurut salah satu supporter MU di Wajo, Irwansyah, tim kesayangannya tersebut bakalan mampu mengunci poin penuh di kandang sendiri.

"Tentu saya selalu memiliki sikap optimisme yang tingggi di setiap pertandingan MU, perihal skor saya yakin MU bisa mengalahkan Barca dengan skor 1-0," kata member United Indonesia tersebut, Rabu (10/4/2019) sore.

Lebih lanjut, Irwan, sapaan akrabnya menyebut setiap pemain Setan Merah berpotensi mencetak gol.

"Terkait siapa yang mencetak itu tergantung pada Dewi Fortuna. Yah, yang sering-sering saja seperti Bang Romelu Lukaku atau Rasfor," kata mahasiswa Universitas Puangrimaggalatung Sengkang tersebut.

Namun, dirinya tak menampik terkait potensi pemain lain untuk menjebol gawang lawan.

Meski, diakuinya, dua pemain yang disebutkannya tersebut sangatlah berpotensi mencetak gol.

"Saya tetap yakin MU bisa maksimal dalam pertandingan ini. We love united we do!" katanya.

Diketahui, leg 2 bakalan berlangsung di Camp Nou pada Rabu (17/4/2019) mendatang. (TribunWajo.com)

Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja