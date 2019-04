Mahasiswa Asal Takalar Ini Yakin MU Libas Barcelona Dini Hari Nanti

TRIBUNTAKALAR.COM, TAKALAR - Manchester United (MU) akan menjamu Barcelona di Stadion Old Trafford, Manchester pada leg pertama babak perempat final Liga Champions Eropa 2018/19, Kamis (11/4/2019) dinihari.

Laga tersebut ditunggu-tunggu para fans di seluruh dunia lantaran mempertemukan dua tim kuat raksasa Benua Biru.

Salah satu fans Manchester United asal Takalar yang juga mahasiswa Jurusan Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, Muh Rahmat turut memprediksi hasil dari laga tersebut.

Menurutnya, laga akan berlangsung sengit karena kedua tim akan memperagakan gaya sepakbola menyerang.

Apalagi kedua tim punya sejarah mentereng di Liga Champions Eropa.

"Laga melawan Barcelona nanti bakal sulit. Tapi jika MU tampil all out di kandang sendiri, kemenangan bukanlah hal yang sulit," kata Muh Rahmat via WhatsApp kepada TribunTakalar.com, Rabu (10/4/2019) malam.

Faktor kekuatan lini tengah, kecepatan lini serang serta penerapan taktik yang fleksibel menjadi alasan utama Rahmat menjagokan MU. Apalagi MU sedang dalam tren positif di tangan manajer Solskjaer.



Belum lagi pemain sekelas Paul Pogba dan Ander Herrera di lini tengah dapat meredam kreativitas lini serang tim Catalan.

"Kalau dari faktor pengalaman dan mental pemain, serta adanya Messi akan membuat Barcelona sulit dikalahkan. Tapi saya tetap prediksi MU menang 2:1," tutupnya.

Laporan Wartawan TribunTakalar.com, @syahrul_padli