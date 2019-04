Audrey Titip Salam ke Hotman Paris, Awkarin & Semua yang Bersimpati 'Maafin Mereka Nyakitin Kamu'

TRIBUN-TIMUR.COM - Siswi SMP di Pontianak, Audrey (14) masih menjalani perawatan di RS Promedika Pontianak hingga Rabu (10/9/2019).

Audrey dirawat setelah dianiaya oleh 13 Siswi SMA.

Beritanya viral dan tagar #JusticeForAudrey mengema di dunia maya.

Penyanyi Ifan Seventeen menjenguk Audrey di Rumah Sakit dan mmberi motivasi untuk kuat.

Simpati terus berdatangan. Artis maupun selebriti Tanah Air juga memberi perhatian.

Putri Ahok Nathania Purnama, Awkarin hingga Atta Halilintar juga bersimpati.

Seorang netizen dengan akun its.chelsy juga membagikan kondisi terkini Audrey.

Chelsy Arta menyampaikan ucapan terima kasih dan salam Audrey untuk mereka yang bersimpati.

Termasuk titip salam ke Hotman Paris hingga Awkarin.

This is my first time met Audrey. Awalnya cuman sebagai pembaca berita, kebetulan tahu dari insta story temen.