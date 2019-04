Audrey Dikeroyok 12 Siswi SMA, Inilah Wujud Bantuan Hotman Paris dan Desakannya Kepada Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Kasus penganiayaan terhadap Audrey, pengacara kondang Hotman Paris memberikan bantuan finansial kepada korban dan meminta Presiden RI, Jokowi segera turun tangan.

Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden RI, Jokowi turun tangan dalam mengintervensi penanganan kasus bully menimpa Audrey agar para pelaku segera ditangkap.

Inilah adalah momentum tepat bagi Jokowi, terlebih jelang pemungutan suara Pilpres 2019.

Hotman Paris mencontohkan dirinya yang turun tangan dengan cara memberi bantuan dana untuk memperlancar proses hukum bagi para pelaku.

"Salam Kopi Joni."

"Kasus Audrey, hanya dengan satu kalimat apabila bapak Presiden RI, Bapak Jokowi berbicara di televisi ada kasus Audrey Pontianak segera disidik dan ditangkap pelakunya, maka hukum akan cepat berjalan."

"Pak Jokowi, this is the right time for you, menjelang Pilpres this is the right time to you."

"Segera ucapkan di televisi agar hukum ditegakkan, agar pelaku ditangkap."

"Kasihan itu putrinya."

"Kepada para keluarga korban, saya baru dapat honor dari Pesantren Tebu Ireng Jombang."