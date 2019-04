OPINI - Kualitas Demokrasi Jelang Pemilu

Oleh:

Abdul Aziz Saleh

Ketua PBHI Sulawesi Selatan

Demokrasi di Indonesia saat ini sedang berada pada titik di mana kita tidak dapat kembali lagi ke belakang (the point of no return).

Pasca-tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru, demokrasi kembali direbut melalui Reformasi 1998.

Di awal era Reformasi, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan perkembangan demokrasi paling pesat di dunia.

Sistem yang terlalu sentralistik dan tertutup di era Orde Baru berubah menjadi sistem desentralisasi dan terbuka sehingga rakyat Indonesia berhak memilih wakilnya untuk menjadi pimpinan eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah.

Jelang Pemilu 17 April mendatang, tantangan terhadap demokrasi tampil dengan berbagai rupa.

Meluasnya eskalasi praktik korupsi di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif dan partai politik akibat lemahnya pengawasan, sangat merisaukan semua pihak.

Pemilihan Umum secara serentak menggunakan anggaran yang besar, dapat melahirkan politik uang (money politics) dengan sumber pendanaan yang tidak jelas dan tidak transparan.

Pinjaman modal yang dikumpulkan dari berbagai sponsor digunakan oleh calon anggota legislatif dan eksekutif untuk membiayai operasional mereka di lapangan dan harus dikembalikan dalam waktu tertentu, sehingga mendorong para politisi maupun pejabat berupaya keras melunasinya dengan berbagai cara.

Sebagai kontestan pemilu, calon legislator diharapkan memiliki kapabilitas mumpuni yang dapat

memperjuangkan demokrasi.