Live ILC TV One, Jawaban Karni Ilyas Saat Ditanya Siapa Pemenang Pilpres 2019 Jokowi atau Prabowo

ILC TV One - Jawaban Karni Ilyas saat ditanya Jokowi atau Prabowo yang menang di Pilpres 2019

TRIBUN-TIMUR.COM - Program Talkshow ILC TV One bakal seru.

Indonesian Lawyers Club atau ILC TV One menjadi pertarungan ide dan gagasan narasumber.

Presiden ILC TV One Karni Ilyas mengumumkan tema Selasa (9/4/2019) malam ini adalah "El Clasico Jokowi VS Prabowo: Siapa Pemenangnya?.

ILC TV One disiarkan mulai pukul 20.00 WIB. Anda bisa menonton via Live Streaming TV One.

"Dear Pencinta ILC: diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB besok berjudul "El Clasico Jokowi VS Prabowo: Siapa Pemenangnya?" Selamat menyaksikan," tulis Karni Ilyas di akun twitter @karniilyas.

Postingan Karni Ilyas menuai banyak respon.

Termasuk permintaan agar akademisi Rocky Gerung dan Budiman Sudjatmiko diundang narasumber.

Berikut di antaranya

Akun Rendra Rabangsa @RRabangsa menulis:

@rockygerung byk skli yg request datuk, tlghadirkan biar memberi ruang bebas dan adanya warna demokrasi. Krn terkadang dan sering klau pertanyaan sm jawaban antar narsum esensinya dan subtansinya brbda. Maka @rockygerung lah yg bsa menjembatani itu. Terimakasih datuk @karniilyas

Akun anak introvert‏ @siceunahh menulis:

Replying to @karniilyas @ILCtv1 Pliss duelkan bung @rockygerung dan bung @budimandjatmiko