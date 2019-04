Foto-foto Resepsi Pernikahan Aditya Trihatmanto & Kezia Toemion di Amerika, Ada Anak Hotman Paris

TRIBUN-TIMUR.COM - Baru-baru ini, putra bungsu Bambang Trihatmodjo dan Halimah Agustina Kamil, Aditya Trihatmanto menggelar resepsi pernikahan mewah pasca sebulan menikah.

Diketahui, Aditya Trihatmanto telah resmi menikahi pujaan hatinya, Kezia Toemion.

Kabar bahagia pernikahan itu diungkap Kezia Toemion di laman Instagramnya pada Jumat malam (8/3/2019).

Pernikahan digelar adat Jawa, Aditya Trihatmanto dan Kezia Toemion memakai baju pengantin berwarna putih.

Sedangkan anggota keluarganya kompak memakai baju adat berwarna biru.

Berdasarkan unggahan Kezia Toemion di Instagram, keduanya sudah berpacaran sejak usia 16 tahun.

Di hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019 mereka mengikat janji pernikahan dan telah resmi menyandang status suami istri.

Akad nikah berlangsung di kediaman keluarga Cendana, Jalan Cendana - Menteng Jakarta Pusat.

"I have loved you since we were 16 until infinity baby.

♾.3.19