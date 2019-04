WOW! Video BLACKPINK Kill This Love Kalahkan On My Way Alan Walker di Trending Youtube, Lirik Lagu

TRIBUN-TIMUR.COM - Hanya satu kata; Wow!

Luar biasa video BLACPINK menjadi trending YouTube padahal baru beberapa hari diunggah.

Video klip BLACKPINK menggeser Video On My Way Alan Walker di deretan Trending YouTube.

Video klip lagu Kill This Love dari BLACKPINK sukses menjadi trending YouTube.

Video klip Lagu tersebut, berhasil menggeser posisi puncak trending YouTube yang sebelumnya dihuni oleh Alan Walker dengan judul On My Way.

Video klip lagu Kill This Love dari BLACKPINK tersebut, juga telah berhasil menyedot perhatian pengguna YouTube.

Hal itu terbukti pasca 24 jam di rilis, Video klip Lagu Kill This Love tersebut telah ditonton sebanyak 66 juta pengguna YouTube.

Tak hanya itu saja, BLACKPINK tampaknya kembali mendulang kesuksesan.

Video klip Lagu Kill This Love tersebut juga sudah mendapat like sebesar 3,7 juta pengguna YouTube.

Selain itu, mengutip dari channel resmi YouTube mereka, lagu Kill This Love ini juga sudah dapat di-download atau stream melalui Itunes atau Spotify.