TRIBUNWIKI: Heboh Penyanyi AS Halsey Nyanyi Bareng BTS, Siapa Dia? Ini Profil dan Karirnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - BTS akan merilis single terbarunya April mendatang.

Kali ini boyband dengan sebutan penggemar Army akan memberikan kejutan.

Baru saja merilis treaser music videonya pada Senin (8/4/2019) terungkaplah kejutan tersebut.

BTS kali ini berduet dengan penyanyi internasional asal Amerika Hasley dalam lagu Boy With Luv yang masuk di album baru Map Of The Soul: Pesona.

Album ini akan rilis pada 12 April 2019.

Dilansir dari Kompas.com, video berdurasi 46 detik itu dibuka dengan adegan Halsey duduk di loket tiket bioskop.

Ia terlihat bosan sambil menikmati sebatang lolipop.

Ia kemudian menutup loketnya dan berjalan keluar.

Di luar gedung, tujuh member BTS duduk di sebuah sofa.

Pada video itu, para member BTS mengenakan busana yang didominasi berbagai gradasi warna pink.