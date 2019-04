TRIBUNWIKI: Hadiri Pernikahan Lee Jung Hyun, Warganet Puji Kecantikan Son Ye Jin, Siapa Dia? 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Aktris Lee Jung Hyun menggelar pesta pernikahannya pada, Minggu (7/4/2019).

Sederet tamu undangan hadir dan sebagian besar adalah selebritis papan atas artis korea.

Salah satu yang menyita perhatian warganet adalah artis cantik Son Ye Jin.

Siapa dia?

Dilansir dari wikipedia, Son Ye-jin adalah seorang aktris Korea Selatan.

Ketenarannya dimulai dalam film-film bertema roman dan serial televisi seperti The Classic (2003), Summer Scent (2003), A Moment to Remember (2004), dan April Snow (2005).

Hingga meraih beberapa penghargaan akting untuk fleksibilitasnya dalam berbagai genre, terutama di Alone in Love (2006), My Wife Got Married (2008), The Pirates (2014) dan film 2016 The Truth Beneath and The Last Princess.

Karier

Son Ye-jin pertama kali muncul dalam peran pendukung dalam film Park Ki-hyung's Secret Tears pada tahun 2000, dan kemudian mengambil peran utama dalam drama televisi seperti Delicious Proposal, Sun-hee dan Jin-hee, dan Ambisi Besar.

Peran profil tinggi pertamanya di bioskop adalah di film Chi-hwa-seon karya Im Kwon-taek, yang diputar di Cannes dan membawa pulang penghargaan Sutradara Terbaik pada tahun 2002.