TRIBUNWIKI: BMKG Beri Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Siklon Wallace, Apa Itu? Ini Penjelasannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada Senin (8/4/2019).

Dikutip Tribunnews.com dari laman resmi bmkg.go.id, terdapat Siklon tropis WALLACE di Samudra Hindia selatan NTB dengan kecepatan angin Maksimum 50 knots, arah gerak barat memberikan dampak berupa pembetukan daerah konvergensi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Laut Banda, dan Perairan Barat Aceh.

Sementara itu wilayah belokan angin di Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat.

Siklonik terpantau di Utara Papua (level 925/700), Selat Karimata (level 925/700), dan Perairan Utara Australia (level 925/700).

Apa itu siklon wallace dan siklon tropis? Ini penjelasanya

Siklon Wallace

Seperti dilansir nine.com.au Siklon Wallace adalah siklon tropis kategori 1 yang terbentuk di sekitar pesisir pantau wilayah Kimberly, Australia Barat.

Siklon Wallace terbentuk sepanjang ratusan kilometer ke arah utara dan barat laut Kalumburu.A Category 1 tropical cyclone has formed off the coast of the Kimberley region in Western Australia.

Cyclone Wallace formed hundreds of kilometres north-northwest of Kalumburu.

Siklon ini menyebabkan timbulnya angin berkecepatan 85 km per jam. Sementara di daerah sekitar intinya kecepatan angin yang disertai hujan mencapai 120 km per jam.

siklon wallace di daerah Kimberly Australia Barat (nine.com.au)