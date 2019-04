TRIBUNWIKI: Banyak Kekacauan Saat Fan Meetup di Jakarta, Ini Profil Girld Band Kpop Idol GFriend

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Girl band asal Korea Selatan Gfriend gelar acara jumpa penggemar atau fan meetup itu diadakan di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Selatan, pada Sabtu (6/4/2019)

Namun, fan meetup kpop Idol ini diketahui memiliki banyak kekacauan sehingga disebut sebagai sebuah bencana.

Melansir dari Kompas.com Koreaboo menyebut bahwa acara yang seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi Gfriend dan fans mereka itu justru berubah menjadi sebuah 'bencana'.

Penggemar yang beruntung dapat mendapat kesempatan meminta tanda tangan Gfriend atau dapat mengambil gambar mereka.

Namun, belum juga acara dimulai, para penggemar Gfriend yang disebut Buddies sudah dibuat kecewa. Kelompok tari K-Pop yang tampil sebagai pembuka malah tidak menampilkan lagu milik GFRIEND, melainkan girlband lain.

Selain itu, yang menambah kekesalan Buddies adalah ada oknum penonton di sana yang malah meneriakkan fan chant milik girlband lain, bukannya Gfriend.

Parahnya lagi, ketika Gfriend tampil di panggung, penyelenggara acara memainkan musik yang salah.

Mereka memutar lagu "Me Gustas Tu", padahal grup tersebut bersiap untuk memulai koreografi untuk lagu “Time for the moon night”.

Kesalahan teknis itu lantas menyebabkan kebingungan baik dari penonton maupun para member Gfriend.

Koreaboo juga menyebutkan, situasi fan meetup itu tak kondusif. Ribuan penggemar Gfriend yang hadir berdesak-desakan hingga saling dorong untuk melihat member grup tersebut secara langsung.