KPU Luwu Timur Sudah Distribusikan Form C6 ke PPK

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur sudah mendistribusikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (C6), Minggu (7/4/2019).

Demikian disampaikan Komisioner Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Luwu Timur, Mulyana Mulkin kepada TribunLutim.com, Senin (8/4/2019) pagi.

"Sudah didistribusi C6 kemarin di tiap PPK. Sekarang lagi disortir untuk by name by adress," kata Mulyana.

Hanya saja, jumlah form yang didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Sebelumnya, Kapolres Luwu Timur AKBP Leonardo Panji Wahyudi mengajak masyarakat menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 17April 2019.

"Jangan ada yang golput lah, sayang," kata Leonardo kepada TribunLutim.com di Mapolres Luwu Timur, Kamis (4/4/2019).

Menurut Leonardo, suara masyarakat sangat menentukan pemimpin hasil Pemilu tahun ini.

"Satu suara sangat menentukan," imbuh mantan Kasubdit III Tipikor Polda Sulsel.

Seperti diketahui, Pemilu dilaksanakan 17 April 2019. Pemilih diberikan lima kertas suara di TPS. Kertas suara DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, capres dan cawapres.

Adapun DPT Luwu Timur hasil rekapitulasi daftar pemilih tatap hasil perbaikan (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 189.449 orang.

DPT terdiri dari 96.523 laki-laki dan 92.926 perempuan.

Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di empat dapil adalah 746 TPS.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19.

