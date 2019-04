VIDEO: Merdunya Suara Christabel Annora di Splash Music Citadines Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Malam Minggu, (6/4/2019), Christabel Annora membawakan lagu yang familiar di telinga pengunjung Splash Music Hotel Citadines Jl Sultan Hasanuddin Makassar.

"Senang rasanya tampil di Makassar” ujar Annora sebelum tampil di lantai dua hotel berdekatan dengan kolam renang.

Selama satu jam, ia mengajak semua pengunjung ikut bernyanyi. Tidak hanya itu, Annora juga meminta untuk pengunjung mengajukan lagu yang ingin di dengarkan.

Beberapa lagu yang dibawakan, Love Of my life dari Queen dan Yesterday dari The Beatles menjadi lagu paling favorit pada malam itu.

Dengan melihat animo pengunjung yang ikut bernyanyi merasakan euforia irama folk yang di mainkan.

Seperti apa aksinya? yuk nonton videonya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad