Triwulan 1 Bukit Baruga Jual 36 Rumah Senilai Rp 30 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tahun ini adalah tahun politik. Beberapa perusahaan yang bergerak di bisnis properti menganggap, ini akan menghambat laju pertumbuhan penjualan.

Tim Promosi PT Baruga Asrinusa Developmen, Fadel Muhammad menyadari hal tersebut, apalagi kalau kondisi ekonomi masih seperti tiga tahun belakangan.

"Namun, tantangan tersebut tidak membuat daya beli di Makassar menurun. Buktinya, di triwuan pertama 2019 ini, kami telah menjual sekitar 36 rumah," kata Fadel yang dihubungi via pesan WhatsApp, Minggu sore (7/4/2019).

Hunian di cluster yang laku seperti Balithai Land, Tanah Datar, dan Tebing Tinggi.

"Dimana harga untuk hunian di cluster Balithai Land unit Rp 450 juta per unit, cluster Tanah Datar Rp 2,4 miliar per unit, dan cluster Tebing Tinggi Rp 3,3 miliar per unit," kata Fadel.

Dari total 36 rumah yang laku pada Januari-Maret, bila dirupiahkan mencapai Rp 30 miliar lebih.

"Ini menandatakan, daya beli di Kota Makassar masih baik. Semoga ini berlanjut di triwulan kedua. mengingat, April ini sudah masuk pilpres kan," katanya.

Untuk mendongkrak penjualan, perusahaan pun membuat promo untuk merangsang pembali.

"Untuk april ini kak tawarkan promo untuk Down Paiment (DP) atau uang muka minimal 5 persen. Dan dapat dicicil selama enam kali," kata Fadel.

Tidak hanya itu, setiap pembelian satu unit rumah tertentu berhadiah paket umrah, paket traveling ke luar negeri khusus di Asia, dan mendapatkan kanopi serta Air Conditoner (AC).

"Ingat, hadiahnya berdasarkan tipe rumah yang dibeli di Bukit Baruga. Khusus hadiah umrah dan jalan-jalan ke luar negeri khususnya Asia, diperuntukkan untuk pembeli rumah di cluster Tanah Datar," jelas Fadel.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad