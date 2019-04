TRIBUNWIKI: Ulang Tahunnya Jadi Trending Google, Siapa Paul Rudd? Salah Satu Bintang Avengers Lho!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bintang Avengers Paul Rudd kini genap berusia 50 tahun pada, Sabtu (6/4/2019).

Namun ada yang menyita perhatian warganet. Wajah yang begitu awet muda dan tampan, membuat sebagian warganet tidak menyangkan dengan usia Paul Rudd yang sudah masuk setengah abad.

Aktor "Clueless" mulai tren di platform media sosial dengan harapan baik dan skeptis atas status over-the-hill.

Topik ulang tahunnya menjadi trending topic di google, Minggu (7/4/2019)

Berikut adalah beberapa reaksi terbaik untuk ulang tahunnya di Twitter, dilansir dari USA Today.

"paul rudd berusia lima puluh tahun dan terlihat lebih muda dariku," twit seseorang.

"Ini ulang tahun paul rudd hari ini dan tebak berapa usianya ... 50. panik 50 ... lihat. Ini adalah usia Anda saat Anda tidak bermasalah," tweeted lain.

SIapa Paul Rudd?

Dilansir dari wikipedia, Paul Stephen Rudd merupakan seorang aktor, komedian, penulis naskah dan produser Amerika Serikat.

Ia dikenal sebagai aktor dalam film Clueless (1995), Romeo + Juliet (1996), Wet Hot American Summer (2001), Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), Role Models (2008), I Love You, Man (2009), This Is 40 (2012), The Perks of Being a Wallflower (2012), Anchorman 2: The Legend Continues (2013), The Fundamentals of Caring (2016), Mute (2018) dan Ideal Home (2018).