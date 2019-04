TRIBUNWIKI: Beri Kejutan untuk Sepasang Pengantin di Las Vegas, Ini Dia Profil Celine Dion

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi dan diva pop dunia berkebangsaan Kanada Celine Dion berikan kejutan kepada sepasang pegantin di sebuah hotel di Las Vegas, Jumat (5/4/2019) waktu setempat.

Melansir dari Kompas.com ia menjadi wedding singer dadakan bagi pasangan mayor Angkatan Udara AS, Jason dan Kate yang menikah di kapel hotel tersebut.

Peristiwa itu merupakan bagian dari acara Jimmy Kimmel Live! yang ditayangkan langsung dari Zappos Theatre di Planet Hollywood, Las Vegas.

Tempat Kimmel melakukan siaran langsung itu berdekatan dengan kapel pernikahan hotel tersebut.

Ketika itu Jason dan Kate bersiap mengucap janji pernikahan, Jimmy Kimmel tiba-tiba muncul dari layar di belakang pasangan tersebut.

Setelah meresmikan pernikahan tersebut, Kimmel menanyakan apakah mereka sudah memiliki penyanyi untuk mengiringi dansa pertama mereka sebagai suami istri.

Jason dan Kate mengaku tidak menyewa penyanyi.

Namun Kimmel mengatasinya dengan cepat. Tidak lama kemudian pintu kapel terbuka dan muncullah Celine Dion menyanyikan lagu cintanya yang legendaris, "Because You Loved Me".

Lagu itu pun mengiringi pasangan Jason dan Kate berdansa untuk kali pertama sebagai suami istri.

Selain Celine Dion, Jimmy Kimmel juga menghadirkan seorang "tamu tak diundang" ke pernikahan itu, yakni aktor David Spade.