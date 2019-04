TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pegolf Rahmat Nur Kadir merajai Turnamen Golf Celebes Media-Tribun Timur yang digelar, Minggu 7 April 2019 di Padi Valley, Gowa.

Ia menerima piala yang diserahkan Kapolda Sulsel, Irjen Hamidin.

Selain merebut piala Best Gross Over All sebagai pemain dengan skor tertinggi dan kesalahan paling minim, dia juga menyapu dua tropi keterampilan yaitu longest drive dan nearest to the pin.

Longest drive adalah jarak pukulan terjauh yang dicapai seorang pegolf. Untuk keterampilan ini, pukulan Rahmat mencapai 238 meter dalam sekali pukul.

Adapun nearest to the pin adalah hasil pukulan seorang pegolf yang paling mendekati lubang. Untuk kategori ini, Rahmat berhasil memukul bolanya paling dekat lubang, yakni 50 sentimeter.

Satu permainan keterampilan lainnya, yakni nearest to the line, yakni bola hasil pukulan paling mendekati garis yang ditentukan panitia pada hole tertentu. Kategori ini diraih Bambang Yusuf, yang juga General Manager PLN Sulselrabar. Ia berhasil mengarahkan bolanya hanya lima sentimeter dari garis.

Dalam turnamen ini, tak satu pun pegolf yang mengukir hole in one, yakni sekali pukul bola langsung masuk lubang. Padahal, penyelenggara menyediakan lima hadiah untuk hole in one.

Lima hadiah hole in one itu yakni mobil Mitsubishi Xpander yang disediakan Bosowa Berlian, satu unit mobil Almaz dari Wuling Motor, satu unit rumah dari Real Estate Indonesia Sulsel, uang tunai 10.000 dollar AS dari pencinta golf H Jufri Rahman, serta keanggotaan Padi Valley Golf Club.