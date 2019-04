Keterangan Tertulis SBY keberatan format Kampanye Prabowo - Sandi di GBK Padahal Banyak Orang

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghadiri Kampanye Kontestan Pilpres 02 PRabowo Subianto - Sandiaga Uno di Stadion GBK JAkaarta, Minggu (7/4/2019).

Demokrat juga tak mengutus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kampanye Prabowo - Sandi di GBK penuh sesak.

Tak lama setelah kampanye berakhir, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keberatannya soal format kampanye akbar pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hari ini.

SBY beranggapan kalau set up acara, rundown acara hingga tampilan fisik kampanye tidak menunjukkan kampanye nasional yang inklusif.

Melainkan terkesan eksklusif.

"Menurut saya, apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Minggu, (7/4/2019) .

SBY juga berpendapat pelaksanaan kampanye pemilu nasional sepatutnya melingkupi seluruh pihak.

Artinya, tidak memunculkan satu identitas tertentu.

"'Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal "set up"nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap "Semua Untuk Semua" , atau "All For All"," kata Presiden ke-6 RI tersebut..