Christabel Annora Nyanyikan 12 Lagu di Splash A Woman's Harmony Citadines Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Splash A Woman’s Harmony Bersama Christabel Annora berlangsung seru di lantai 2 Hotel Citadines, Jl Sultan Hasanuddin No 24, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (6/4/2019) malam.

Demikian dikatakan General Manager Hotel Citadines Royal Bay Makassar, Yudhi Bakaria melalui rilisnya pada Tribun Timur, Minggu (7/4/2019) sore.

Yudhi mengatakan, Splash Music Makassar di bulan April selalu ditunjukkan dengan memunculkan sosok dan karakter wanita hebat Indonesi.

Moment ini turut memperingati bulan yang selalu identik dengan Wanita Hebat Indonesia.

"Splash Music Makassar, Sabtu malam kemarin

kembali memberikan suguhan yang menarik bagi seluruh pengunjung Citadines. Dengan menghadirkan salah satu wanita remaja hebat Indonesia dari Kota Malang Christabel Annora membawakan beberapa lagu dengan tema music folk yang tentunya akan memanjakan telinga dan mata Sahabat Christabel Annora di Makassar," katanya.

Yudhi mengungkapkan, Christabel Annora perform selama satu jam mulai dari jam 20.30 wita hingga 21.30 wita membawakan kurang lebih 12 lagu.

Dimana terdapat beberapa lagu cover seperti Love Of my life dari Queen dan Yesterday The Beatles dengan menggunakan instrumen musik cello, fluete dan lainnya.

Kemudian Yudhi juga menuturkan, Splash Music Makassar merupakan wadah untuk mengapresiasi musik Indonesia.

"Event ini sengaja diambil untuk memperkenalkan Splash Music Makassar ke pecinta musik dan ke masyarakat kota Makassar. Kami juga ingin mengapresiasi pemusik muda Indonesia," tuturnya.

Sementara Head of Promotion and Entertaint Citadines Makassar, Mustahab Nur Iman mengatakan untuk bisa menikmati Splash Music Makassar cukup membayar Rp 100 ribu.

"Ini kan rutin setiap Sabtu malam dengan bintang tamu beda-beda. Untuk bisa nonton cukup bayar Rp 100 ribu sudah termasuk barbaque," katanya.

Jumlah pengunjung yang hadir Splash Music Makassar setiap akhir pekan selalu di angka 100 hingga 120 orang. (*)