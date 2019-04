VIDEO: BNN Sulsel Bahas Bahaya Narkoba di Creative Camp Milenial Anti Narkoba Takalar

TRIBUNTAKALAR.COM, PATTALLASSANG - Badan Narkotika Kabupaten Takalar (BNK) Takalar bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Selatan menggelar Creative Camp Milenial Anti Narkoba di lapangan M Dg Sibali, Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, (5-7/4/2019).

BNN Sulsel yang diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Ishak Iskandar membawa materi bahaya narkoba saat sesi Talk Show Anti Narkoba di Tribun Lapangan M Dg Sibali, Sabtu (6/4/2019) siang.

Puluhan peserta yang terdiri dari pramuka, karang taruna, Palang Merah Remaja, pelajar, duta anti narkoba, komunitas kreatif se-Kabupaten Takalar dan perwakilan duta anti narkoba Maros hadir.

Ishak Iskandar menekankan pentingnya komitmen menjauhi narkoba di hadapan seluruh peserta.

"Para milenial Takalar harus punya komitmen menjauhi narkoba mulai dari diri sendiri dulu," kata Ishak Iskandar.

Tak lupa pula Ishak Iskandar menyampaikan bahaya narkoba serta pentingnya menyampaikan bahaya narkoba kepada orang terdekat dan sekeliling.

"Bilang kepada orang terdekat dan orang-orang sekeliling kita kalau memakai narkoba itu tidak ada untungnya. Narkoba bukan solusi tapi menambah masalah dan masalah," tambah Ishak Iskandar.

Ishak Iskandar mengharapkan kreativitas para milenial Takalar dialihkan untuk hal yang bermanfaat.

"Kembali lagi Say No to Drugs. Jangan memakai narkoba, jangan ngelem dan jangan sampai kecanduan barang adiktif lainnya," tutup Ishak Iskandar.

Laporan TribunTakalar.com, @syahrul_padli

