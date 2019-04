VIDEO: Muslimat NU Sulsel Deklarasi Anti Hoaks, Fitnah dan Gibah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar deklarasi anti hoaks, fitnah dan gibah, Sabtu (6/4/2019).

Deklarasi digelar di Auditorium KH Muhyiddin Zain, Universitas Islam Makassar (UIM), Jl Perintis Kemerdekaan KM 9, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Baca: Peringati Hari Lahir ke-73, Muslimat NU Diharapkan Perkokoh NKRI

Deklarasi tersebut digelar di sela peringatan hari lahir ke 73 Muslimat NU, yang dirangkaikan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

Ketua Muslimat NU Sulsel, Dr Hj Majdah M Zain mengatakan deklarasi tersebut sebagai wujud komitmen Muslimat NU Sulsel menolak hoaks, fitnah dan gibah.

Termasuk menyebar ujaran kebencian, yang dianggap dapat memecah belah persatuan sesama anak bangsa.

Deklarasi diikuti pengurus dan anggota Muslimat NU dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel.

Pantauan tribun-timur.com, acara tersebut turut dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua I Muslimat NU Dr Hj Sri Mulyati, Dewan Pakar Muslimat NU Prof Masrurah Muchtar.

Ketua PWNU Sulsel Dr Hamzah Harun Al Rasyid, Ketua Muslimat NU Sulsel Dr Majdah M Zain, Karo Kesra Pemprov Sulsel Drs Suherman, beserta undangan lainnya.

Sementara itu, hikmah Isra Miraj dibawakan Imam Islamic Cultural Center of New York, Masjid terbesar di New York, Shamsi Ali.

Sekadar diketahui, Muslimat NU terbentuk pada 29 Maret 1946 di Purwokerto.

Pembentukan Muslimat NU bertepatan dengan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto.

Simak videonya.

Laporan Wartawan Tribun Timur, @amir_eksepsi

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga akun Instagram Tribun Timur: