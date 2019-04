Pembunuh 50 Jamaah Christchurch Sebut Dirinya Seperti Nelson Mandela, Siapa Dia

“Saya hanya orang putih biasa. Seperti Nelson Mandela, akan habiskan 27 tahun di penjara dan akan mendapat hadiah nobel perdamaian.” kata Brenton Harrison Tarrant

AUCKLAND, TRIBUN -- Hampir sebulan sudah kabar dari New Zealand, tentang Jumat (15/3) berdarah di Kota Christchurch, belaka.

Kabar baik, megaproyek kereta bawah tanah City Rail Link 3,5 km di bawah Auckland, ‘tertutupi’ sadisnya aksi “game perang PUGB” Brenton Harrison Tarrant, yang membunuh 50 jamaah masjid dan melukai 50 lainnya.

Proyek transportasi 54 ribu warga per jam di negara berpenduduk 6,8 juta jiwa itu diberitakan akan mensejejarkan Auckland setara New York, London, dan tetangganya Melbourne dan Sydney itu, juga belum bisa mengalihkan pokok berita atas aksi ‘paling mengagetkan’ dalam sejarah teror di New Zealand dan Austarlia.

Perhatian dunia tetap saja masih tersita kepada aksi ekstrem individual pemuda berusia 28 tahun itu.

Jumat (5/4/2019) pagi ini, Brenton menjalani sidang kedua di pengadilan tinggi Christchurch.

Christchurch ibarat kota provinsi di Indonesia. Tapi jumlah penduduknya selevel kabupaten di Sulawesi.

Penduduknya terbesar ketiga (456 ribu) di New Zealand. Nomor satu, Auckland (1,6 juta). Dan kedua, Wellington (624 ribu jiwa).

Agenda sidang kemarin ini, masih seputar hukum acara; konfirmasi dan konsultasi jaksa; apakah terdakwa akan didampingi pengacara, apakah identitasnya dipublis, dan pembacaan hak-haknya lain sebelum vonis Juni 2019 mendatang.

Brenton Tarrant, seperti dilansir Al-Jazerah, Kamis (4/4), menegaskan ‘sangat siap’ menghadapi sidang itu sendirian. Headline Daily Telegraph, edit Sabtu (16/3/2019) yang menjuluki Brenton Tarrant sebagai "Monster"