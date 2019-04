LMPI Sulsel Gelar Dialog 'Jaga Novel Baswedan'

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Sulsel menggelar dialog publik di Mess Nala lantai 2 (Kedai Kopi 147) Jl Ratulangi Makassar, Jumat (5/4/2019) sore.

Dialog publik yang membahas soal upaya dalam memerangi koruptor itu bertema, "Jaga Novel Baswedan".

"Mengapa kita usung tema, 'Jaga Novel Baswedan' karena kita tahu bersama Novel ini adalah sosok pemberani dalam pemberantasan korupsi yang kian merajalela di negeri ini. Dan apa yang terjadi terhadap Novel dalam upaya yang ingin mencelekakannya hingga kini kasus itu belum terungkap, ini yang kita ingin tahu bersama," kata Ketua LMPI Sulsel Andi Nur Alim.

Ada empat narasumber yang dihadirkan dalam dialog publik itu. Mereka Koordinator Fokal NGO Sulawesi Djusman Ar dan Mantan Sekjend LMP Erwin Mangun.

Sementara, Ketua Lokataru Fondations Indonesia, Hariz Azhar yang sebelumnya dijadwalkan hadir sebagai narasumber, berhalangan lantaran sedang berada di Sumatera Barat.

Namun, Haris Azhar mengirimkan cuplikan video terkait penanganan kasus Novel Baswedan yang hingga kini belum terungkap.

Dalam video yang diperoleh dari panitia, Haris Azhar menyebut penanganan kasus Novel Baswedan masih jalan ditempat.

"Dalam waktu dekat sudah dua tahun kasus Novel Baswedan. Dan ceeitanya dalam dua tahun ini tidak banyak kemajuan dari negara untuk mengungkap atau menyelesaikan apalagi mau mengadili siapa pelaku kejahatan yang saya sebut sebagai upaya pembunuhan terhadap Novel Baswedan," ungkap Haris

Menurut Haris, Novel Baswedan ada sosok yang bekerja tulus dalam penegakan hukum khusunya di bidang anti korupsi.

Maka dari itu, kasus yang dialami Novel Baswedan harus dituntaskan.