Viral! Mini Album Baru BLACKPINK 'Kill This Love', Berikut ini Link Download Gudang MP3 Full Album 

TRIBUN-TIMUR.COM - Girls Band asal Korea BLACKPINK merilis mini album terbarunya berjudul 'Kill This Love', Jumat (5/4/2019) pukul 00.00 waktu setempat.

Tidak butuh waktu 24 jam, video dan lagu 'Kill This Love' BLACKPINK ini sudah diputar hingga 49 juta kali oleh youtubers penggemar Korea Popo alias Kpop di seluruh dunia.

Sebelumnya, pada H-1 menjelang comeback, girls band yang diperkuat Lisa dan teman-temannya merilis poster terbarunya.

Kali ini, BLACKPINK menampilkan konsep girl crush dengan dandanan yang garang dan kuat.

Di mini album kedua ini, akan ada total 5 lagu, yaitu:

- Kill This Love (title track)

- Don't Know What To Do

- Kick It