TRIBUNWIKI : Siap Bintangi Film Adaptasi Jepang, Ini Perjalanan Karir Nam Joo Hyuk

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor asal Korea Selatan Nam Joo Hyuk siap membintangi film terbaru adaptasi dari Jepang.



Dilansir dari Grid.id setelah sukses dalam drama The Light In Your Eyes, aktor Nam Joo Hyuk dikabarkan akan bintangi film baru.



Sebelumnya, akting Nam Joo Hyuk dalam drama The Light In Your Eyes sempat diragukan banyak pihak.



Namun, ia berhasil buktikan kemampuan aktingnya dan mendapat pujian atas keberhasilannya memerankan Lee Jun Ha.



Kini kabarnya, Nam Joo Hyuk bersiap untuk terlibat dalam film baru.



Hal tersebut sudah dikofirmasi langsung oleh agensi Nam Joo Hyuk, YG Entertainment.



"Setelah menyesuaikan jadwalnya, Nam Joo Hyuk telah memutuskan untuk tampil dalam film Josee," ungkap perwakilan agensi.



Nam Joo Hyuk dikonfirmasi akan menjadi tokoh utama laki-laki untuk film tersebut bernama Tsuneo.



Dikutip Grid.ID dari Soompi pada Kamis (4/4/2019), film yang akan diperankan oleh Nam Joo Hyuk merupakan adaptasi dari film Jepang yang populer tahun 2003.



Film ini memiliki judul asli, Josee, The Tiger And The Fish.



Saat diaptasi versi Korea, film ini akan diberi judul singkat Josee.



Josee mengisahkan tentang seorang gadis yang cacat bernama Josee.



Gadis tersebut berkeliling dengan didorong dari sebuah kursi roda oleh neneknya.



Kemudian nantinya, gadis tersebut akan memiliki kisah romantis dengan seorang mahasiswa bernama Tsuneo.



Sayangnya, kisah percintaan tersebut tidak akan berjalan dengan mulus.



Josee akan menjadi film dengan kisah cinta yang manis sekaligus menyedihkan.



Rencananya, Josee akan disutradarai oleh Kim Jong Kwan.



Film ini dikabarkan akan mulai proses pengerjaan pada Oktober tahun ini.



Sementara untuk pemutaran perdananya dijadwalkan awal tahun 2020.

Nam Joo Hyuk



Melansir dari wikipedia.org Nam Joo Hyuk lahir 22 Februari 1994 adalah model dan aktor asal Korea Selatan.



Ia telah membintangi beberapa drama, seperti Who Are You: School 2015 (2015) dan Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo.



Kehidupan Pribadi



Nam Joo Hyuk lahir di Busan, Korea Selatan dan kemudian pindah ke Suwon. Ia adalah anak tunggal.



Perjalanan Karier



Nam memulai debutnya pada tahun 2013 sebagai model untuk koleksi SONGZIO Homme Spring / Summer 2014.



Pada tahun 2014, ia muncul dalam video musik dari sesama artis YG Entertainment, Akdong Musician, dan membuat debut aktingnya dengan peran pendukung dalam drama TVN The Idle Mermaid.



Pada 2015, Nam mendapat perhatian dengan penampilannya di drama remaja Who Are You: School 2015.



Pada tahun 2016, ia memainkan peran pendukung dalam serial roman Cheese in the Trap dan drama sejarah Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo.



Pada tahun yang sama, Nam menjadi anggota pemeran di variety show Three Meals a Day. Dia kemudian ikut membintangi drama olahraga pemuda Weightlifting Fairy Kim Bok-joo.



Pada 2017, ia membintangi serial romansa fantasi TVN The Bride of Habaek.



Pada tahun 2018, Nam membintangi film bersejarah The Great Battle, yang menandai debutnya di layar lebar.



Nam menerima pujian atas penampilannya, memenangkan penghargaan Aktor Baru Terbaik di prestise Blue Dragon Awards.



Pada tahun 2019, Nam membintangi drama roman fantasi Dazzling, menerima ulasan positif untuk penampilannya.



Pada tahun 2020, Nam juga akan membintangi serial fantasi Netflix mendatang, School Nurse Ahn Eun-young.





Biodata



Nama lengkap: Nam Joo Hyuk

Tempat, tanggal lahir: Busan, 22 Februari 1994

Pekerjaan: Model, aktor

Tahun aktif: 2013-kini

Agen:

YG Entertainment (akting)

YGK-Plus (modeling)

Tinggi: 188 cm (6 ft 2 in)



Instagram: @skawngur





Filmografi



2014 The Idle Mermaid

2015 Who Are You: School 2015

2015 Glamorous Temptation

2016 Cheese in the Trap

2016 Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo

2016 Weightlifting Fairy

2017 The Bride of HaBaek

The Light In Your Eyes

2019 Dazzling

2020 School Nurse

The Light In Your Eyes



Acara Varietas



2014 Nam TV

2014 Saturday Night Live Korea

2014-2015 Off to School

2015 Running Man SBS

2016 Celebrity Bromance

2016 Three Meals a Day: Gochang Village

2016 My Ear's Candy



Video Musik



2014 "200%"

2014 Akdong Musician

2014 "Give Love"

2015 "Chocolate"



Penghargaan



2015: JAPAN Star Awards ke-4 sebagai Best New Actor

2015: KBS Drama Awards ke-29 sebagai Popularity Award, Actor

2016: MBC Drama Awards sebagai Best New Actor