TRIBUNWIKI: Jadi Perbincangan Publik Lagi, Ini Perjalanan Karier Paul Walker hingga Meninggal Dunia

Padahal saat ini film Fast and Furious 7 masih sedang dalam penggarapan.

Paul Walker kembali menjadi trending dan masih dibicarakan oleh khalayak ramai, baik dari awal kemunculannya di industri perfilman Hollywood hingga film terakhirnya.

Paul Warker juga sebelum meninggal sempat bermain dalam film Brick Mansion.

Film ini pernah ditayangkan di Trans TV, Senin (26/2/2019) malam.

Film Break Mansion yang dibintangi mendiang Paul walker (Sumber foto: Youtube)

Brick Mansion juga sempat menjadi trending pada Google, Selasa (26/2/2019).

Dan kali ini Paul Walker kembali dikenang menjadi trending di Google, Jumat (5/4/2019).

Dilansir dari Tribunnews.com, banyak yang menduga film terakhir yang dibintangi Paul Walker adalah Fast and Furious 6 dan Hours, ternyata Brick Mansions adalah aksi terakhir sang pebalap.

Biografi

Dilansir dari wikipedia, Paul William Walker IV adalah aktor Amerika yang terkenal karena perannya sebagai Brian O'Conner dalam film The Fast and the Furious.