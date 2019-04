TRIBUNWIKI: Blackpink Rilis Video Klip Kill This Love, Berikut Ulasan dan Lirik Lengkapnya 

TRIBUN-TIMUR.COM- Grup idol BLACKPINK kini mengeluarkan mini album.

YG Entertainment mengumumkan bahwa BLACKPINK akan mengeluarkan mini album terbaru dengan title track "Kill This Love" serta sub-title track "Don't Know What To Do."

H-1 menjelang comeback, BLACKPINK rilis poster terbaru mereka.

Dilansir dari Tribun Padang, Lisa, Jisoo, Jennie dan Rose menampilkan konsep girl crush dengan dandanan yang garang dan kuat.

Mini album sekaligus video klip "Kill This Love" akan resmi dirilis pada jam 12 tengah malam 5 April 2019 waktu Korea atau 4 April 2019 pukul 22.00 WIB .

BLACKPINK (SOOMPI.COM)

Sebelumnya, BLACKPINK juga mengunggah teaser MV official untuk lagu terbaru mereka.

Dalam teaser berdurasi 23 detik tersebut, keempat member tampil garang sekaligus seksi.

Mereka mengenakan fashion dan aksesoris yang mengagumkan seperti Lara Stone Tomb Rider dan Sucker Punch.

Teaser MV "Kill This Love" penuh akan nuansa eksplosif serta glamour.

Sebelumnya, YG Entertainment juga merilis teaser masing-masing member yang memperlihatkan tampilan baru mereka, termasuk warna rambut baru serta hint nuansa kelam untuk lagu terbaru mereka.