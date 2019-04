Temui Kendala dengan Produk Pertamina? Hubungi Call Center 135

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sr Supervisor Communication & Relations Pertamina Marketing Operation Regioan (MOR) VII Sulawesi, Ahad, mengatakan Pertamina telah menyediakan layanan khusus yang berfokus berinteraksi dengan pelanggan.

Ini khususnya kategori pelanggan produk Pertamina yang langsung dirasakan oleh konsumen akhir atau pengguna langsung.

"Mengusung semangat Go Retail, Go Digital, Go Customer pada 2019 ini, melatarbelakangi hadirnya layanan Pertamina Call Center 135 yang merupakan terobosan," katanya saat ditemui di sela sidak di SPBU Ratulangi Makassar, Kamis (4/4/2019).

Menurut Ahad, progam layanan 135 dengan menggunaan big data akan berperan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

"Diharapkan mampu menciptakan program dan inovasi yang tepat untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga secara aspek bisnis mampu meningkatkan pendapatan perusahaan terutama di sisi hilir Pertamina," ujarnya.

Layanan Pertamina Call Center 135 ini akan melayani masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai produk BBM, LPG dan Pelumas, melayani masukan masyarakat mengenai pelayanan SPBU dan channel pemasaran produk Pertamina lainnya seperti agen dan angkalan LPG dan Outlet pelumas.

"Tidak hanya itu, indivasi mengenai program promosi Pertamina seperti loyalty program My Pertamina, program promo produk serta program Berkah Energi Pertamina yang sekarang masih berjalan dapat ditanyakan melalui Call Center 135," ujarnya.

Terlebih bagi customer, diharapkan tidak menuliskan di sosial media bila mengalami kendala saat mengkonsumsi produk pertamina. "Cukup lewat call center 135 saja. Anda terhubung dengan kehumasan langsung," ujarnya.

Terkait saluran layan Pertamina yang lebih dulu dioperasikan, yaitu layanan Contact Pertamina 1 500 000 tetap dapat diakses masyarakat, dengan melayani kebutuhan indivasi masyarakat seputar indivasi yang bersifat korporat diluar layanan produk BBM, LPG dan Pelumas seperti misalnya layanan indivasi rekrutmen Pertamina dan layanan indivasi umum mengenai Pertamina & Anak Perusahaan.

"Seperti kita ketahui bahwa bisnis yang dijalankan Pertamina sangat luas, mencakup bisnis dari Hulu ke Hilir serta memiliki banyak anak perusahaan," ujar Ahad.

Kedepannya, masyarakat dapat mengakses dua layanan Contact Center. Harapannya dengan adanya layanan baru yang berfokus menangani indivasi mengenai produk-produk Pertamina.(tribun-timur.com)

