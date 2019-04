Manjakan Pelanggan, The Body Shop Buka Gerai di Maleo Town Square Mamuju

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Toko produk kecantikan The Body Shop buka gerai di Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Sulbar.

Gerai The Body Shop dibuka di lantai Ground Floor atau lantai 1 pusat belanja moderen yang terletak kawasan pantai Manakarra ini.

The Body Shop menempati gerai dengan luas16 meter persegi.

Marcomm Matos Mamuju Rianti Ampang mengatakan, The Body Shop hadir untuk memanjakan pelanggannya dan besarnya minat masyarakat Mamuju dalam membeli produk kecantikan.

"The Body Shop Indonesia beroperasi sejak 1992, berkomitmen untuk selalu menghadirkan produk perawatan tubuh natural yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia,"ujanya.

Ia mengatakan,,The Body Shop Indonesia saat ini memiliki 148 toko yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2016, The Body Shop meluncurkan komitmen baru, Enrich Not Exploit, It’s in Our Hands yang makin menegaskan posisinya sebagai bisnis global yang paling beretika dan berkelanjutan di dunia.

"The body shop menyediakan perawatan dari rambut hingga ujung kaki, tersedia juga untuk pria,"ucapnya.

Spesial opening Mamuju, terdapat penawaran menarik save up to 50 persen selected item hingga 7 April 2019.

Produk yang best seller saat opening ini adalah body mist, seperti smoky rose body mist spesial diskon 35 persen menjadi 135 ribu.